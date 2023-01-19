И Россия, и Запад используют территорию Украины для испытаний своей бронетехники из-за особенностей ландшафта. Такое мнение высказал автор статьи издания Asia Times.
Эксперт считает, что на открытых пространствах Украины в танковых боях столкнутся британский Challenger 2 и усовершенствованный российский танк Т-90.
Ранее телеканал CNN заявил со ссылкой на информированные американские источники, что США в ближайшие дни объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков Abrams.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.