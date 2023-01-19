Пленный ВСУ Заярный заявил, что его сослуживцев убила собственная артиллерия

Военнослужащий Украины Ярослав Заярный, который проходит лечение в больнице в ЛНР, сообщил, что его товарищи погибли от дружественного огня.

"Пролетел над нами дрон рано утром. Никто так и не понял, чей это дрон. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут был прилёт мины. Из-за чего убило трёх человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли", — поделился солдат в беседе с РИА Новости.

Ошибки ВСУ происходят из-за непонимания военных мест нахождения смежных подразделений, объяснил Заярный.

Боец служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время военных действий он получил ранения. Медики России оказали ему необходимую помощь.

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