RT: Google пишет о "смерти" бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова

Поисковик Google и его "составляющие" пишут о "смерти" бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает телеканал RT.

В поисковой выдаче корпорации написано, что он якобы скончался 18 января 2023 года в Броварах.

Напомним, на самом деле вчера в авиакатастрофе с вертолётом погиб нынешний на тот момент глава украинского МВД Денис Монастырский.

У Авакова в социальных сетях появилось сообщение со словами скорби, правда, никакой информации о его смерти нет.