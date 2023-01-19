Поисковик Google и его "составляющие" пишут о "смерти" бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом сообщает телеканал RT.
В поисковой выдаче корпорации написано, что он якобы скончался 18 января 2023 года в Броварах.
Напомним, на самом деле вчера в авиакатастрофе с вертолётом погиб нынешний на тот момент глава украинского МВД Денис Монастырский.
У Авакова в социальных сетях появилось сообщение со словами скорби, правда, никакой информации о его смерти нет.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.