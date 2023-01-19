Рогов заявил о локальном наступлении ВС РФ в районе Орехова Запорожской области

ВС РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Армия России перешла в локальное наступление в районе Орехова. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобождённая от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — сказал он РИА Новости.

Эксперт напомнил, что пока Орехов находится под контролем ВСУ. Войска РФ немного сдвинули линии фронта на данном участке, подразделения противника находятся на запасных рубежах.

Ранее Рогов сообщал о подготовке военных ВСУ к уличным боям в Запорожье.