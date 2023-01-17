Рогов заявил о подготовке военных ВСУ к уличным боям в Запорожье

Военные ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям. В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьёзные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сообщил эксперт РИА Новости.

Ранее Рогов проинформировал о резком изменении формата деятельности ВСУ в Запорожье из-за больших потерь и упадка морального духа военнослужащих.