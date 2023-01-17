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Рогов заявил о подготовке военных ВСУ к уличным боям в Запорожье

Силовые структуры

Военные ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям. В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьёзные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сообщил эксперт РИА Новости.

Ранее Рогов проинформировал о резком изменении формата деятельности ВСУ в Запорожье из-за больших потерь и упадка морального духа военнослужащих.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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