Олигарх Игорь Коломойский сегодня, 19 января поставил задачу, как можно скорей из Офиса президента Украины убрать проворовавшегося заместителя руководителя — Кирилла Тимошенко.
об этом сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива.
"В ближайшее время ему будет вручено подозрение от НАБУ в коррупции и воровстве гуманитарной помощи, а значит, он будет давать показания! Вообще всю команду Зеленского сегодня лихорадит, появились сомнения после уничтожения руководства МВД, все осознали какой исход их ожидает!" — сообщает бывший украинский депутат
Он отметил, что в подтверждение этого Тимошенко срочно "уезжает в командировку и пишет заявление по собственному желанию".
"Кирюше срочно нужно бежать, Беня умеет навсегда расставаться с неудобными бизнес-партнёрами. Лед тронулся", — подытожил Кива.
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