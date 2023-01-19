Кива: Коломойский приказал убрать из Офиса президента проворовавшегося Кирилла Тимошенко

Олигарх Игорь Коломойский сегодня, 19 января поставил задачу, как можно скорей из Офиса президента Украины убрать проворовавшегося заместителя руководителя — Кирилла Тимошенко.

об этом сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива.

"В ближайшее время ему будет вручено подозрение от НАБУ в коррупции и воровстве гуманитарной помощи, а значит, он будет давать показания! Вообще всю команду Зеленского сегодня лихорадит, появились сомнения после уничтожения руководства МВД, все осознали какой исход их ожидает!" — сообщает бывший украинский депутат

Он отметил, что в подтверждение этого Тимошенко срочно "уезжает в командировку и пишет заявление по собственному желанию".

"Кирюше срочно нужно бежать, Беня умеет навсегда расставаться с неудобными бизнес-партнёрами. Лед тронулся", — подытожил Кива.