Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Астролог: в Новый год по китайскому календарю на столе должны быть мандарины
Запад приказал Зеленскому прекратить игры с ядерным оружием, заявил эксперт Герасимов
Вера Брежнева пожаловать на плохое эмоциональное состояние
«Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море
Аналитик Юшков о сокращении транзита газа через Украину: в этих условиях они могут выбирать
Мастер спорта: любые занятия нужно начинать с разминки
Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой
Кардиолог: полёты на самолёте противопоказаны людям, имеющим серьёзные заболевания
МК: Минобороны раскрыло новый порядок похорон мобилизованных

Кива: Коломойский приказал убрать из Офиса президента проворовавшегося Кирилла Тимошенко

Силовые структуры

Олигарх Игорь Коломойский сегодня, 19 января поставил задачу, как можно скорей из Офиса президента Украины убрать проворовавшегося заместителя руководителя — Кирилла Тимошенко.

об этом сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива.

"В ближайшее время ему будет вручено подозрение от НАБУ в коррупции и воровстве гуманитарной помощи, а значит, он будет давать показания! Вообще всю команду Зеленского сегодня лихорадит, появились сомнения после уничтожения руководства МВД, все осознали какой исход их ожидает!" — сообщает бывший украинский депутат

Он отметил, что в подтверждение этого Тимошенко срочно "уезжает в командировку и пишет заявление по собственному желанию".

"Кирюше срочно нужно бежать, Беня умеет навсегда расставаться с неудобными бизнес-партнёрами. Лед тронулся", — подытожил Кива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой
Кардиолог: полёты на самолёте противопоказаны людям, имеющим серьёзные заболевания
Кива: Коломойский приказал убрать из Офиса президента проворовавшегося Кирилла Тимошенко
МК: Минобороны раскрыло новый порядок похорон мобилизованных
Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone
Польский генерал Скшипчак: войска ВС Украины ещё летом потеряли шанс победить ВС России на поле боя
Врач: "Бананы, ананасы и сыр избавят от стресса"
Панин заявил, что Оскар Кучера поддерживает СВО ради денег: Первый будет кричать: "Я не знал"
Focus.de: США наживаются на украинском конфликте
The Telegraph: Кофлин заявил, что в военной помощи ВСУ наблюдается спад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников