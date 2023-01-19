В Москве на одном из домов установили ЗРПК "Панцирь"

На крыше одной из высоток в Москве жители заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь". Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, ЗРПК установили для защиты от возможной атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.

"Очевидно, с прицелом на потенциальную угрозу со стороны различных БПЛА. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть", — сопроводил комментарием свой пост аналитик.

Установку ПВО в столице прокомментировал и военный журналист Александр Коц. Он заявил, что видит в этом "очень положительный сигнал"

"Значит ТАМ прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области — это вопрос времени. Хорошо, что начали готовиться заранее, а не по факту первых ударов", — написал репортёр в соцсети.