Генерал Соболев ответил Кадырову, что не против бород у чеченских бойцов

Генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, что имел в виду опрятность солдат, а не запрет бороды у военных. Так депутат Госдумы ответил на критику главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который возмутился по этому поводу, сообщает Газета.Ru.

Соболев пояснил, что его слова были о том, что солдат должен выглядеть солдатом, а с бородой или нет — не важно.

Он также похвалил чеченских бойцов, назвав их хорошими воинами, добавив, что претензий к их бородам у него нет.

"Ну ходят они с бородой, ну и пусть. Но то, что они должны быть в военной форме со знаками различия, — тут никаких сомнений быть не может", — заключил генерал.

Ранее Кадыров возмутился заявлением Соболева о необходимости бритья бород в зоне спецоперации на Украине.