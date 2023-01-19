Генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, что имел в виду опрятность солдат, а не запрет бороды у военных. Так депутат Госдумы ответил на критику главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который возмутился по этому поводу, сообщает Газета.Ru.
Соболев пояснил, что его слова были о том, что солдат должен выглядеть солдатом, а с бородой или нет — не важно.
Он также похвалил чеченских бойцов, назвав их хорошими воинами, добавив, что претензий к их бородам у него нет.
"Ну ходят они с бородой, ну и пусть. Но то, что они должны быть в военной форме со знаками различия, — тут никаких сомнений быть не может", — заключил генерал.
Ранее Кадыров возмутился заявлением Соболева о необходимости бритья бород в зоне спецоперации на Украине.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.