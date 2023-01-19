Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обрушился с критикой на члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал справедливыми требования к бойцам брить бороды и не пользоваться мобильными устройствами на спецоперации. Слова депутата он прокомментировал в своём Telegram-канале.

"Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы — что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице!" — написал Кадыров.

Он отметил, что на передовой есть много других проблем, а нацисты не будут ждать "в сторонке", пока российские бойцы побреются.

Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду, заметил глава Чечни.

Он напомнил, что бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.

Кадыров также обратился к спикеру ГД Володину и поросил отправить блюстителей устава в зону СВО.

"И хватит уже придираться к бойцам по любому поводу. Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперёд на передовую! Как это уже делают с десяток депутатов Госдумы, которые принимают активное участие в боевых действиях и получают звезды Героев", — заключил политик.