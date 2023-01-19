«Панцирь-С1» появился на крыше главного здания Министерства обороны

«Панцирь-С1» появился на крыше главного здания Министерства обороны. Его заметили очевидцы и разместили фото в социальных сетях. На кадрах виден установленный на крыше здания на Фрунзенской набережной зенитно-ракетный комплекс.

Подобные мероприятия по размещению зенитно-ракетных комплексов в городской черте столицы ранее не проводились. Эксперты связывают их с опасением возможного удара противника. В Министерстве обороны пока данную информацию никак не комментируют.

Ранее в Сети появились фотографии зенитно-ракетных комплексов, размещенных на крышах московских зданий. Один очевидцы обнаружили на крыше дома в нескольких километрах от Кремля. Другой - на крыше одного из столичных торговых центров.