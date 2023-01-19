Полковник Кошкин заявил о готовности России дать адекватный ответ Украине при угрозе ударов ВСУ по Крыму

Крым может оказаться под ударом. Президент США Джо Байден признал, что Украине потребуется сила для атаки полуострова. Об опасных вооружениях, которые союзник может поставить Киеву, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин.

Кошкин полагает, что для удара по Крыму США могут передать Украине ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 165 километров. Полковник отметил наличие у РФ ресурсов для адекватного ответа Киеву.

"Пока мы больше находимся в режиме некоего ожидания. Но в любой момент можем значительно увеличить интенсивность нанесения ударов по критической инфраструктуре и "точкам" управления — "центрам принятия решения". Ответ будет адекватным", — поделился эксперт в беседе с "МК".