Украинцы занимаются обманом, выставляя в Сети фотографии погибших военнослужащих, которых выдают за россиян. Об этом проинформировал пленный боец ВСУ Ярослав Заярный, который на данный момент проходит лечение в больнице в Луганской Народной Республике.
"В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.
Ранее Заярный сообщал, что его сослуживцев уничтожила собственная артиллерия. Такие ошибки происходят из-за непонимания военных мест нахождения смежных подразделений.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.