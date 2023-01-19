Пленный Заярный заявил, что украинцы выдают погибших военных ВСУ за бойцов ВС РФ

Украинцы занимаются обманом, выставляя в Сети фотографии погибших военнослужащих, которых выдают за россиян. Об этом проинформировал пленный боец ВСУ Ярослав Заярный, который на данный момент проходит лечение в больнице в Луганской Народной Республике.

"В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Ранее Заярный сообщал, что его сослуживцев уничтожила собственная артиллерия. Такие ошибки происходят из-за непонимания военных мест нахождения смежных подразделений.