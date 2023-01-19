Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО, ликвидируя противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об успехах российской армии.
Подразделения ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, выбив врага из ряда районов. Опубликованы кадры с места событий. На них российские бойцы и техника движутся вперёд, украинские военные пытаются остановить атаку с помощью малоинтенсивного огня артиллерии. Их попытки заканчиваются безуспешно.
Отмечается, что в ходе наступления ВС РФ взяли под свой контроль ряд населённых пунктов и стратегически важные высоты.
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