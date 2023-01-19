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РВ: войска ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, ВСУ выбиты из ряда районов

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО, ликвидируя противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об успехах российской армии.

Подразделения ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, выбив врага из ряда районов. Опубликованы кадры с места событий. На них российские бойцы и техника движутся вперёд, украинские военные пытаются остановить атаку с помощью малоинтенсивного огня артиллерии. Их попытки заканчиваются безуспешно.

Отмечается, что в ходе наступления ВС РФ взяли под свой контроль ряд населённых пунктов и стратегически важные высоты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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