РВ: войска ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, ВСУ выбиты из ряда районов

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО, ликвидируя противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об успехах российской армии.

Подразделения ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, выбив врага из ряда районов. Опубликованы кадры с места событий. На них российские бойцы и техника движутся вперёд, украинские военные пытаются остановить атаку с помощью малоинтенсивного огня артиллерии. Их попытки заканчиваются безуспешно.

Отмечается, что в ходе наступления ВС РФ взяли под свой контроль ряд населённых пунктов и стратегически важные высоты.