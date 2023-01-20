Несколько десятков украинских военнослужащих перешли на сторону Вооружённых сил РФ на Запорожском направлении с середины декабря, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, киевский режим силой заставлял солдат участвовать в боевых действиях. Как пояснил чиновник, украинские бойцы, находящиеся в Запорожской области, стали регулярно просить присоединиться к армии РФ.
"Резко увеличилось число переходов с середины декабря. Речь идёт как минимум о нескольких десятках переходов людей на сторону РФ в Запорожской области", — отметил Рогов в интервью ТАСС.
Он добавил, что российские военные проверяют солдат территориальной обороны ВСУ на причастность к преступлениям. Только после этого украинцы могут начать участвовать в боях на российской стороне, уточнил представитель администрации.
Ранее Рогов сообщил, что армия РФ перешла в локальное наступление в районе Орехова Запорожской области.
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