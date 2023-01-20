Марочко: лишь треть раненых солдат ВСУ выживает из-за проблем с медпомощью

Из-за проблем с оказанием медицинской помощи выживает лишь треть раненых украинских военных, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, около 25 процентов солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым удаётся выжить после получения травм в местах боевых действий, становятся инвалидами.

"Только один из трёх военнослужащих ВСУ, получивших ранения, выживает", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что разведчики перехватили эту информацию у военных медиков Украины. Как пояснил офицер, с 16 по 20 января неподалёку от зоны ответственности 2-го Армейского корпуса Вооружённых сил России в больницы попали примерно 1500 украинских боевиков. Многие из них погибли из-за медлительности персонала и антисанитарии, заключил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко заявил, что Киев вывозит амуницию солдат ВСУ с госпиталей для сокрытия реальных потерь в рядах украинской армии.