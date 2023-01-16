Киевский режим скрывает реальные потери в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование организовало вывоз амуниции ликвидированных боевиков ВСУ с госпиталей. Он отметил, что форму украинских солдат ежедневно убирают из медучреждений.
"Впоследствии то, что ещё можно использовать, отдают мобилизованным", — пояснил офицер.
Ранее Марочко сообщил, что около 100 украинских солдат были госпитализированы из Донбасса с обморожениями. Как подчеркнул представитель Народной милиции, многие военные ВСУ поступили в больницу в состоянии алкогольного опьянения.
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