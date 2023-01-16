Марочко: амуницию боевиков ВСУ вывозят с госпиталей для сокрытия реальных потерь

Киевский режим скрывает реальные потери в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование организовало вывоз амуниции ликвидированных боевиков ВСУ с госпиталей. Он отметил, что форму украинских солдат ежедневно убирают из медучреждений.

"Впоследствии то, что ещё можно использовать, отдают мобилизованным", — пояснил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что около 100 украинских солдат были госпитализированы из Донбасса с обморожениями. Как подчеркнул представитель Народной милиции, многие военные ВСУ поступили в больницу в состоянии алкогольного опьянения.