Солдаты ВС РФ всегда должны выглядеть опрятно независимо от того, есть у них борода или нет. Об этом заявил генерал-полковник Виктор Заварзин, который поддержал мнение Виктора Соболева, вступившего в спор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, что бойцы российской армии должны выглядеть аккуратно.
"Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену во время передышек (в боевых действиях)", — передаёт слова Заварзина РБК.
Заварзин считает, командирам следует показывать собой пример солдатам и выглядеть аккуратно. Генерал подчеркнул, что армию РФ отличают опрятный вид и гордая осанка бойцов. Это оказывает влияние на внутреннее состояние военных и дисциплину в войсках.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере