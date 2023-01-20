Генерал Заварзин заявил, что военные ВС РФ могут носить бороду, но должны выглядеть аккуратно

Солдаты ВС РФ всегда должны выглядеть опрятно независимо от того, есть у них борода или нет. Об этом заявил генерал-полковник Виктор Заварзин, который поддержал мнение Виктора Соболева, вступившего в спор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, что бойцы российской армии должны выглядеть аккуратно.

"Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену во время передышек (в боевых действиях)", — передаёт слова Заварзина РБК.

Заварзин считает, командирам следует показывать собой пример солдатам и выглядеть аккуратно. Генерал подчеркнул, что армию РФ отличают опрятный вид и гордая осанка бойцов. Это оказывает влияние на внутреннее состояние военных и дисциплину в войсках.