Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали использовать мины-"ловушки" в местах боевых действий. Об этом заявил представитель 66-го учебного центра инженерных войск Министерства обороны РФ.
В интервью ТАСС он отметил, что российские специалисты обучают сапёров ВС РФ разминированию таких снарядов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как пояснили в Минобороны, обычную противотанковую мину можно обезвредить, выкрутив из неё взрыватель.
"А они ставят туда мины-"ловушки", которые работают на разгрузку", — уточнил источник агентства.
По его словам, подобные снаряды срабатывают при выкручивании взрывателя.
Ранее стало известно, что оперативники обнаружили в лесу под Мелитополем Запорожской области тайник, в котором находились мины, боеприпасы и взрывчатка. Правоохранители изъяли содержимое схрона для последующего уничтожения.
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