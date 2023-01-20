Минобороны РФ: ВСУ начали использовать противотанковые мины-"ловушки"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали использовать мины-"ловушки" в местах боевых действий. Об этом заявил представитель 66-го учебного центра инженерных войск Министерства обороны РФ.

В интервью ТАСС он отметил, что российские специалисты обучают сапёров ВС РФ разминированию таких снарядов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как пояснили в Минобороны, обычную противотанковую мину можно обезвредить, выкрутив из неё взрыватель.

"А они ставят туда мины-"ловушки", которые работают на разгрузку", — уточнил источник агентства.

По его словам, подобные снаряды срабатывают при выкручивании взрывателя.

Ранее стало известно, что оперативники обнаружили в лесу под Мелитополем Запорожской области тайник, в котором находились мины, боеприпасы и взрывчатка. Правоохранители изъяли содержимое схрона для последующего уничтожения.