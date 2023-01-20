Арестович: ВС РФ начали тактическое движение на Запорожском направлении и теснят ВСУ

Подразделения российской армии активизировались на Запорожском направлении и двигают линию боевого соприкосновения к столице региона, заявил бывший советник администрации украинского президента Алексей Арестович.

"Российские войска там (в Запорожской области. — Прим. ред.) начали на тактическом уровне двигаться в направлении Орехова. Их цель — отодвинуть линию обороны ВСУ", — считает украинский пропагандист.

Он уверен, что перед ВС РФ стоит задача не позволять украинской артиллерии создавать угрозу железнодорожному сообщению с Волновахой, Токмаком и Мелитополем.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины предположил, что Запад готовит ВСУ к полномасштабному весеннему наступлению на территорию России.