Подразделения российской армии активизировались на Запорожском направлении и двигают линию боевого соприкосновения к столице региона, заявил бывший советник администрации украинского президента Алексей Арестович.
"Российские войска там (в Запорожской области. — Прим. ред.) начали на тактическом уровне двигаться в направлении Орехова. Их цель — отодвинуть линию обороны ВСУ", — считает украинский пропагандист.
Он уверен, что перед ВС РФ стоит задача не позволять украинской артиллерии создавать угрозу железнодорожному сообщению с Волновахой, Токмаком и Мелитополем.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины предположил, что Запад готовит ВСУ к полномасштабному весеннему наступлению на территорию России.
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