Кива: наступательная операция ВСУ на территорию РФ назначена на начало весны

Западные страны усиленно снабжают киевский режим тяжёлым вооружением, чтобы подготовить ВСУ к наступлению на территорию России, уверен бывший украинский парламентарий Илья Кива.

Он обратил внимание, что европейские и американские СМИ уже открыто говорят о наступательной операции на Крымский полуостров, причём Запад больше не опасается риска эскалации конфликта.

Одновременно с этим украинские спецслужбы комплектуют и набирают новых сотрудников для будущей работы в Крыму, сообщил экс-депутат Верховной Рады, а по всей стране ведётся активная скрытая мобилизация.

"Наступательная операция назначена на начало весны", — заявил Кива в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Украину с тайным визитом посетил глава ЦРУ США, который поделился с украинским президентом разведданными о планах ВС РФ.