Западные страны усиленно снабжают киевский режим тяжёлым вооружением, чтобы подготовить ВСУ к наступлению на территорию России, уверен бывший украинский парламентарий Илья Кива.
Он обратил внимание, что европейские и американские СМИ уже открыто говорят о наступательной операции на Крымский полуостров, причём Запад больше не опасается риска эскалации конфликта.
Одновременно с этим украинские спецслужбы комплектуют и набирают новых сотрудников для будущей работы в Крыму, сообщил экс-депутат Верховной Рады, а по всей стране ведётся активная скрытая мобилизация.
"Наступательная операция назначена на начало весны", — заявил Кива в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Украину с тайным визитом посетил глава ЦРУ США, который поделился с украинским президентом разведданными о планах ВС РФ.
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