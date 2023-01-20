Марков: готовится большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России

После получения масштабной военной помощи НАТО Киев начнёт подготовку к большому наступлению с переносом конфликта внутрь России. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

По его словам, в пятницу, 20 января, на встрече в формате "Рамштайн" Североатлантический альянс объявит о новых поставках наступательной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что Киев проводит массовую мобилизацию для формирования трёх армейских корпусов, в составе которых будут служить по 75 тысяч человек.

Как пояснил эксперт, вскоре к украинской армии присоединятся иностранцы и переодетые в форму ВСУ кадровые военные НАТО.

"Всё это должно быть готово к весне. В конце весны — начале лета планируется большое наступление. Азовское море, Крым, Донецк, Луганск — цели наступления. Планируется выбить армию РФ и продиктовать условия полукапитуляции России. Далее — перенос конфликта внутрь РФ", — написал Марков в своих соцсетях.

Политолог добавил, что Киев и его западные партнёры стремятся "ликвидировать" Россию в существующей форме.