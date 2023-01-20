Офицер армии США Дэвис: оружие НАТО не поможет Зеленскому в наступлении

Украине может не хватить для успешного наступления вооружения, которое поставляют страны НАТО. Такое мнение высказал офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для портала 19fortyfive.

Запад и Украина надеются, что если НАТО предоставит Киеву новейшее оружие, то страна тут же одержит победу в конфликте, отметил эксперт.

Однако, по его словам, в создании боевой мощи есть гораздо больше, чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия.

Совещание стран НАТО на базе в "Рамштайне", по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о новых поставках вооружения Украине, в том числе танков Leopard 2, состоится сегодня, 20 января.