Журналист Forbes Хэмблинг высоко оценил БМПТ "Терминатор" ВС РФ: "Пожирает своих противников"

Западные эксперты вынужденно признают превосходство российской техники в зоне СВО на Украине.

Так, журналист журнала Forbes Дэвид Хэмблинг рассказал о преимуществах БМПТ "Терминатор".

Хэмблинг отметил конструкцию пушки российской боевой машины. Он подчеркнул, что благодаря ей "Терминатор" способен поражать несколько целей сразу, даже если объекты находятся на разной высоте.

"БМПТ, в том числе обладает броней нового поколения "Реликт" и значительной огневой мощью — 12 выстрелов в секунду 30-мм автоматическими пушками. Создаётся впечатление, что "Терминатор" буквально "пожирает" своих врагов на поле боя", — написал журналист в своем материале.

Хэмблинг признал разработку конструкторов из РФ будущей ступенью эволюции мировой бронетехники.