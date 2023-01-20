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Журналист Forbes Хэмблинг высоко оценил БМПТ "Терминатор" ВС РФ: "Пожирает своих противников"

Силовые структуры

Западные эксперты вынужденно признают превосходство российской техники в зоне СВО на Украине.

Так, журналист журнала Forbes Дэвид Хэмблинг рассказал о преимуществах БМПТ "Терминатор".

Хэмблинг отметил конструкцию пушки российской боевой машины. Он подчеркнул, что благодаря ей "Терминатор" способен поражать несколько целей сразу, даже если объекты находятся на разной высоте.

"БМПТ, в том числе обладает броней нового поколения "Реликт" и значительной огневой мощью — 12 выстрелов в секунду 30-мм автоматическими пушками. Создаётся впечатление, что "Терминатор" буквально "пожирает" своих врагов на поле боя", — написал журналист в своем материале.

Хэмблинг признал разработку конструкторов из РФ будущей ступенью эволюции мировой бронетехники.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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