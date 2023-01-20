Западные эксперты вынужденно признают превосходство российской техники в зоне СВО на Украине.
Так, журналист журнала Forbes Дэвид Хэмблинг рассказал о преимуществах БМПТ "Терминатор".
Хэмблинг отметил конструкцию пушки российской боевой машины. Он подчеркнул, что благодаря ей "Терминатор" способен поражать несколько целей сразу, даже если объекты находятся на разной высоте.
"БМПТ, в том числе обладает броней нового поколения "Реликт" и значительной огневой мощью — 12 выстрелов в секунду 30-мм автоматическими пушками. Создаётся впечатление, что "Терминатор" буквально "пожирает" своих врагов на поле боя", — написал журналист в своем материале.
Хэмблинг признал разработку конструкторов из РФ будущей ступенью эволюции мировой бронетехники.
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