Марочко: у ВСУ есть большой резерв мобилизованных для восполнения потерь в Донбассе

Киев обладает большим резервом, состоящим из мобилизованных граждан Украины, для восполнения серьёзных потерь в Донбассе, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что речь идёт о плохо обученных мобилизованных солдатах, которые используются киевским режимом как пушечное мясо. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают нести "ужасающе огромные" потери в районах боевых действий на территории ДНР и ЛНР.

"Но мобрезервы ещё позволяют украинской армии восполнять все эти потери", — подчеркнул офицер.

Ранее Марочко сообщил, что специалисты НАТО, скорее всего, будут управлять современной западной техникой, которую вскоре получит Киев, а более лёгкое оборудование отдадут украинским военнослужащим.