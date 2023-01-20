Офицер Марочко: специалисты НАТО будут управлять переданной ВСУ техникой

Западной техникой, которую получат Вооружённые силы Украины (ВСУ), скорее всего, будут управлять специалисты НАТО. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что у Киева нет времени на организацию курса подготовки по управлению западным оборудованием для боевиков ВСУ.

По словам офицера, власти Украины продолжают отправлять некоторых военнослужащих на обучение в страны НАТО, однако таких усилий недостаточно.

"Скорее всего, там, где сложная техника, будут натовские специалисты, а более простую отдадут под управление украинцам", — подчеркнул Марочко.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в пятницу, 20 января, на встрече в формате "Рамштайн" НАТО объявит о новых масштабных поставках наступательной техники для украинской армии.