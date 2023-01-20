Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Журналист Forbes Хэмблинг высоко оценил БМПТ "Терминатор" ВС РФ: "Пожирает своих противников"
Зеленский заявил, что немецкие "Леопарды" не поедут по территории России
Читателей Daily Mail взбесили слова Зеленского о причастности России к крушению вертолета
Артиллеристы РФ точным ударом уничтожили расчёт гаубицы ВСУ в пригороде Херсона
Эксперт Васильев: Бёрнс и Зеленский могли обсуждать задачу резкой эскалации на Украине
Опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении взлетел в воздух
Подоляка: Запад делает ставку на один мощный удар на Украине весной
Польские наёмники растоптали украинский флаг и сожгли его в печке
Подростку из Новосибирска грозит 10 лет тюрьмы за работу курьером у мошенников

Офицер Марочко: специалисты НАТО будут управлять переданной ВСУ техникой

Силовые структуры

Западной техникой, которую получат Вооружённые силы Украины (ВСУ), скорее всего, будут управлять специалисты НАТО. Такое мнение выразил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Офицер Марочко: специалисты НАТО будут управлять переданной ВСУ техникой

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он отметил, что у Киева нет времени на организацию курса подготовки по управлению западным оборудованием для боевиков ВСУ.

По словам офицера, власти Украины продолжают отправлять некоторых военнослужащих на обучение в страны НАТО, однако таких усилий недостаточно.

"Скорее всего, там, где сложная техника, будут натовские специалисты, а более простую отдадут под управление украинцам", — подчеркнул Марочко.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в пятницу, 20 января, на встрече в формате "Рамштайн" НАТО объявит о новых масштабных поставках наступательной техники для украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
МК: Кошкин заявил, что Украине грозит адекватный ответ ВС РФ при попытках удара ВСУ по Крыму
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Последние материалы
Подоляка: Запад делает ставку на один мощный удар на Украине весной
Польские наёмники растоптали украинский флаг и сожгли его в печке
Подростку из Новосибирска грозит 10 лет тюрьмы за работу курьером у мошенников
The Telegraph: от решения Шольца по поставкам Leopard на Украину зависит исход СВО
В театрах Москвы проходят проверки после увольнения Назарова из МХТ им. Чехова
Переполох у миссис Тоттенхэм
Читатели Daily Mail жёстко высмеяли Зеленского за сомнения о существовании Путина
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружили под Киевом
Аквариум: вода в бутылках не подходит для жизни рыб
Замдиректора телеканала из Владивостока похитила 17 млн "рекламных" рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников