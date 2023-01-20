Советник главы Польши: отказ ФРГ поставлять танки Киеву приведёт к расколу в НАТО

Нежелание Берлина передавать танки Leopard Киеву приведёт к расколу в НАТО. Об этом заявил советник польского президента Павел Солох.

В эфире канала Polsat он отметил, что медлительность Германии в вопросе поставок тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ) "невыгодна" для всего Североатлантического альянса и обстановки внутри военного блока.

"Отказ ФРГ будет означать раскол в самом НАТО", — подчеркнул Солох.

По его словам, если власти Германии продолжат оказывать сопротивление, другие члены альянса сделают выбор в пользу "нестандартных действий". При этом он не стал раскрывать, о каких именно шагах НАТО идёт речь.

Солох выразил надежду на то, что Берлин всё-таки передаст боевые машины украинской армии.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал причину нежелания Германии поставлять танки Киеву. Как пояснил политик, страна медлит с предоставлением техники "из-за своей истории".