Нежелание Берлина передавать танки Leopard Киеву приведёт к расколу в НАТО. Об этом заявил советник польского президента Павел Солох.
В эфире канала Polsat он отметил, что медлительность Германии в вопросе поставок тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ) "невыгодна" для всего Североатлантического альянса и обстановки внутри военного блока.
"Отказ ФРГ будет означать раскол в самом НАТО", — подчеркнул Солох.
По его словам, если власти Германии продолжат оказывать сопротивление, другие члены альянса сделают выбор в пользу "нестандартных действий". При этом он не стал раскрывать, о каких именно шагах НАТО идёт речь.
Солох выразил надежду на то, что Берлин всё-таки передаст боевые машины украинской армии.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал причину нежелания Германии поставлять танки Киеву. Как пояснил политик, страна медлит с предоставлением техники "из-за своей истории".
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