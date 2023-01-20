Вице-канцлер ФРГ Хабек: Шольц отказывает Киеву в танках из-за прошлого Германии

Официальный Берлин выступает против поставок танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины (ВСУ) из-за прошлого Германии. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ и глава Минэкономики Роберт Хабек.

В эфире Bloomberg TV он отметил, что Германия отказывается от самостоятельных решений по поводу передачи боевых машин Киеву. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц будет координировать вопросы военной помощи с "лидером антироссийской коалиции", которым является Вашингтон.

Как пояснил Хабек, Берлин вернётся к обсуждению возможного предоставления танков Украине, если США тоже решатся на передачу своих боевых машин ВСУ.

"Вы знаете нашу историю. По понятным причинам мы немного неохотно обсуждаем этот аспект", — подчеркнул министр экономики Германии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что немецкие танки Leopard 2 в случае их передачи Киеву не поедут по территории РФ, а будут использоваться в целях обороны.