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Зеленский: "Российские войска сейчас перегруппировываются"

Силовые структуры

Владимир Зеленский уверен, что Вооружённые силы РФ заняты перегруппировкой, поэтому он призвал западные страны поспешить поддержать Украину оружием.

Зеленский: "Российские войска сейчас перегруппировываются"

На встрече представителей США и европейских стран в формате "Рамштайн" Зеленский призвал западных партнёров не затягивать военную помощь ВСУ.

"Не следует больше терять время, так как российские войска сейчас перегруппировываются", — сказал президент Украины по видеосвязи.

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил полную поддержку Украине, заверив, что помощь Запада не прекратится.

"Мы, 50 государств, полны решимости поддержать Украину столько, сколько нужно… Путин не рассчитывал на решимость и Украины", — заявил Остин в своей вступительной речи.

Ранее глава Пентагона сообщил, что в ходе конфликта на Украине наступает переломный момент.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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