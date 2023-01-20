Глава Пентагона Остин: в ходе конфликта на Украине наступает переломный момент

В ходе украинского конфликта наступает переломный момент, поэтому Запад не должен медлить с передачей оружия Киеву. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Он призвал страны, входящие в состав НАТО, "копнуть глубже". По его словам, на действия Запада сейчас смотрят граждане Украины, Кремль и "вся история". Как пояснил глава Минобороны США, Североатлантический альянс не собирается отказываться от поддержки украинских Вооружённых сил.

"Это переломный момент. Не время замедляться", — подчеркнул Остин на открытии встречи НАТО в формате "Рамштайн".

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что в пятницу, 20 января, Североатлантический альянс объявит о новых масштабных поставках военной техники для украинской армии. Это позволит киевскому режиму начать подготовку к "большому наступлению", считает специалист.