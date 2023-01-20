В ходе украинского конфликта наступает переломный момент, поэтому Запад не должен медлить с передачей оружия Киеву. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.
Он призвал страны, входящие в состав НАТО, "копнуть глубже". По его словам, на действия Запада сейчас смотрят граждане Украины, Кремль и "вся история". Как пояснил глава Минобороны США, Североатлантический альянс не собирается отказываться от поддержки украинских Вооружённых сил.
"Это переломный момент. Не время замедляться", — подчеркнул Остин на открытии встречи НАТО в формате "Рамштайн".
Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что в пятницу, 20 января, Североатлантический альянс объявит о новых масштабных поставках военной техники для украинской армии. Это позволит киевскому режиму начать подготовку к "большому наступлению", считает специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере