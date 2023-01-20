Власти Запорожской области заявили об активизации боёв на всей линии фронта

В Запорожской области бои идут по всей линии фронта, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов отметил, что боевой дух украинских военных существенно упал с осени 2022 года. Тогда они верили, что могут быстро победить, однако после чётких и скоординированных действий армии России моральный настрой солдат ВСУ дал сбой, подчеркнул председатель движения "Мы вместе с Россией".

По его словам, украинским войскам всё труднее удерживать позиции, и уже появляются признаки того, что скором времени фронт "начнёт сыпаться", добавил Рогов.

Ранее он сообщал, что с середины декабря несколько десятков солдат ВСУ перешли на сторону Вооружённых сил РФ на Запорожском направлении.