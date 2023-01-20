Воздушная тревога в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины

Воздушная тревога объявлена на территории Украины.

Об этом сообщают многие украинские ресурсы. Есть информация, что сирены звучат в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ взяты поселки Малые Щербаки (Запорожское направление) и Лобковый (на востоке от Каменского). Там уничтожен ангар с техникой, потери националистов за сутки на этом направлении — 90 человек.