Воздушная тревога объявлена на территории Украины.
Об этом сообщают многие украинские ресурсы. Есть информация, что сирены звучат в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ взяты поселки Малые Щербаки (Запорожское направление) и Лобковый (на востоке от Каменского). Там уничтожен ангар с техникой, потери националистов за сутки на этом направлении — 90 человек.
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