Источник в Минобороны Украины: вертолёт с главой МВД сбили из ПЗРК

Вертолёт в Броварах с главой МВД Украины на борту был сбит из ПЗРК.

Об этом сообщает бывший советник главы минобороны Украины Алексей Селиванов, сославшись на собственный источник в оборонном ведомстве.

Министра убили украинские военные, а запуск переносной зенитной ракеты провели под прикрытием учений по борьбе с барражирующими боеприпасами, проводившиеся под Киевом для Сил тербатов ВСУ, отмечает "ПолитНавигатор".

"Когда по всей Киевской области куча мужиков в форме с "тубусами" ПЗРК, скрыть еще один расчет, состоящий из офицеров Главного управления разведки — проще простого. Никто ничего и не подумает. Поэтому, кстати, никто и не вычислит источник в украинском военном ведомстве, который мне это слил. Слишком многие в курсе. А кто из неглупых офицеров и не был введен в курс — мог сам сложить два и два", — цитирует издание.

По словам источника, мотив прост — в украинском руководстве идёт борьба за места в новом раскладе, который неминуемо наступит. Режим президента Зеленского попал в ловушку — теперь армия — главный фактор существования государства. А первое лицо в армии — Залужный.

Неслучайно его настойчиво пиарят на Западе — явно готовят на роль лидера Незалежной, а МВД — единственная структура там кроме ВСУ, которая имеет в своем распоряжении много вооруженных людей. Гибель руководства МВД означает новые перестановки в ведомстве, подытожило издание.