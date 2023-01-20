Генерал США Милли: конфликт на Украине закончится переговорами, а не на поле боя

Военные действия на Украине, скорее всего, закончатся переговорами, а не на поле боя. Такое заявление сделал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на пресс-конференции после встречи с представителями украинского Минобороны на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

По его мнению, произойти может только стабилизация фронта и продолжение обороны.

Вытеснить же российские войска полностью с территории Украины военным путём будет "очень и очень сложно", заявил американский офицер.