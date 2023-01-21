The Daily Beast: секретный план Путина по окружению ВСУ станет украинским кошмаром

Русская армия уже в ближайшие дни готовит новое крупное наступление, заявил член украинской делегации на мирных переговорах с РФ Рустем Умеров.

Он добавил, что Владимир Путин приказал собрать три ударных кулака для одновременного удара.

"Российские войска окружают нас с 240 градусов, чтобы атаковать со стороны Чёрного моря, со стороны Белоруссии и Донбасса", — пояснил Умеров американскому изданию The Daily Beast.

Политик, которого авторы материала называют ключевым инсайдером в офисе президента Украины, пожаловался журналистам, что практически вся военная промышленность страны уничтожена высокоточными российскими ракетами. Если западные страны срочно не нарастят поставки оружия, ВСУ придётся "сражаться с русскими голыми руками".