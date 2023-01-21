Эксперт Подберёзкин: темпы наступления ВС РФ резко выросли, к апрелю СВО закончится

Задачи спецоперации ВС РФ на Украине выполняются "организованно, спокойно, без паники и суеты", а значит целей удастся достигнуть уже в ближайшее время, заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Немецкие танки Leopard-2, вокруг которых развернулась широкая медийная активность, не окажут существенного влияния на ход боевых действий, добавил он, даже сотня тяжёлых машин не переломит ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Мы уже уничтожили больше трёх тысяч танков. Это не только данные Минобороны РФ. Эта цифра признана украинской стороной", — напомнил Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист также отметил, что темпы наступления российской армии продолжают расти, а значит к апрелю текущего года СВО будет закончена.

Ранее украинский политик заверил, что у командования ВС РФ есть секретный план нового наступления на Украине с трёх направлений.