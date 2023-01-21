Глава Госимущества Украины Умеров заявил, что ВС РФ готовятся к наступлению с трёх направлений в феврале 2023 года

Россия готовится начать наступление с трёх сторон в феврале. Об этом проинформировал глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров в интервью изданию Daily Beast.

Он сообщает, что атака пойдёт с севера через границу Белоруссии, из опорных пунктов РФ на востоке Украины и с юга.

"Российские войска окружают нас с 240 градусов, атакуют со стороны Чёрного моря, со стороны Белоруссии, Луганской и Донецкой областей", — сказал эксперт.

Он отметил, что ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов, что заставит украинцев сражаться "голыми руками", несмотря на постоянную помощь западных союзников.