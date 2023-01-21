Россия готовится начать наступление с трёх сторон в феврале. Об этом проинформировал глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров в интервью изданию Daily Beast.
Он сообщает, что атака пойдёт с севера через границу Белоруссии, из опорных пунктов РФ на востоке Украины и с юга.
"Российские войска окружают нас с 240 градусов, атакуют со стороны Чёрного моря, со стороны Белоруссии, Луганской и Донецкой областей", — сказал эксперт.
Он отметил, что ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов, что заставит украинцев сражаться "голыми руками", несмотря на постоянную помощь западных союзников.
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