Армия России активно продвигается на Запорожском направлении, бои идут по всей линии фронта. Под контроль ВС РФ перешли Малые Щербаки. Штурмовые отряды морской пехоты и другие подразделения закрепились на данном участке.
Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал ситуацию на Запорожском фронте. Он отметил, что ВСУ не имеют сплошной линии обороны из-за отсутствия сил на этом направлении. Её украинцы возводят вокруг узлов коммуникаций, надеясь, что ВС РФ не будут идти вперёд.
"Тактика опасна для ВСУ тем, что, если у нас окажется сил много больше, чем предполагает противник, и мы сумеем решить вопрос прикрытия тылов и взаимодействия войск, то это может стать причиной развала фронта. И тогда, чтобы этого не допустить, противнику надо будет срочно перебрасывать силы с других направлений", — пишет Подоляка в своём Telegram-канале.
Это может привести к кризисам на других направлениях. Не исключено, что Киев пойдёт на более быструю сдачу Артёмовска и Северска для высвобождения резервов. Это даст России шанс провести масштабную наступательную операцию до весны.
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