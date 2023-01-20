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Подоляка оценил шансы ВС РФ пойти в масштабное наступление до весны на фоне продвижения на Запорожском направлении

Силовые структуры

Армия России активно продвигается на Запорожском направлении, бои идут по всей линии фронта. Под контроль ВС РФ перешли Малые Щербаки. Штурмовые отряды морской пехоты и другие подразделения закрепились на данном участке.

Подоляка оценил шансы ВС РФ пойти в масштабное наступление до весны на фоне продвижения на Запорожском направлении

Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал ситуацию на Запорожском фронте. Он отметил, что ВСУ не имеют сплошной линии обороны из-за отсутствия сил на этом направлении. Её украинцы возводят вокруг узлов коммуникаций, надеясь, что ВС РФ не будут идти вперёд.

"Тактика опасна для ВСУ тем, что, если у нас окажется сил много больше, чем предполагает противник, и мы сумеем решить вопрос прикрытия тылов и взаимодействия войск, то это может стать причиной развала фронта. И тогда, чтобы этого не допустить, противнику надо будет срочно перебрасывать силы с других направлений", — пишет Подоляка в своём Telegram-канале.

Это может привести к кризисам на других направлениях. Не исключено, что Киев пойдёт на более быструю сдачу Артёмовска и Северска для высвобождения резервов. Это даст России шанс провести масштабную наступательную операцию до весны.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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