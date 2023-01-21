19FortyFive: офицер ВС США Дэвис уверен, что танки Abrams и Leopard не помогут ВСУ

Наличие у Украины современных западных танков не поможет изменить ситуацию на передовой в пользу Киева, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

Американские Abrams и немецкие Leopard не являются "чудо-оружием" и не смогут серьёзно повлиять на ход боевых действий, добавил он.

"Шансы не так велики, как многие думают. Войны выигрывают люди, а не машины или оружие", — приводит слова офицера издание 19FortyFive.

По словам Дэвиса, многие политики приводят в пример операцию "Буря в пустыне", когда "Абрамс" армии США уничтожили практически все советские Т-72 Садама Хусейна. Подполковник напомнил, что сам принимал участие в той войне, и пояснил, что успех ВС США объясняется крайне низкой подготовкой иракских танковых экипажей, что невозможно в российской армии.