Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана российской армией

Подразделениям ВС РФ удалось взломать первую линию обороны украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Первая линия обороны (украинской армии — Прим. ред.) на запорожском направлении взломана. Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление", — рассказал он агентству РИА Новости.

По словам Рогова, в настоящий в момент идёт зачистка нескольких населенных пунктов, и ВС РФ не собираются терять инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

Следующей целью, отметил политик, является укрепрайон ВСУ на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе, который откроет дорогу на столицу региона, город Запорожье.

Ранее военный эксперт отметил возросшие темпы наступления российских войск и назвал срок окончания спецоперации.