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Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана российской армией

Силовые структуры

Подразделениям ВС РФ удалось взломать первую линию обороны украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана российской армией

"Первая линия обороны (украинской армии — Прим. ред.) на запорожском направлении взломана. Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление", — рассказал он агентству РИА Новости.

По словам Рогова, в настоящий в момент идёт зачистка нескольких населенных пунктов, и ВС РФ не собираются терять инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

Следующей целью, отметил политик, является укрепрайон ВСУ на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе, который откроет дорогу на столицу региона, город Запорожье.

Ранее военный эксперт отметил возросшие темпы наступления российских войск и назвал срок окончания спецоперации.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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