Подразделениям ВС РФ удалось взломать первую линию обороны украинских боевиков на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Первая линия обороны (украинской армии — Прим. ред.) на запорожском направлении взломана. Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление", — рассказал он агентству РИА Новости.
По словам Рогова, в настоящий в момент идёт зачистка нескольких населенных пунктов, и ВС РФ не собираются терять инициативу по всей линии боевого соприкосновения.
Следующей целью, отметил политик, является укрепрайон ВСУ на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе, который откроет дорогу на столицу региона, город Запорожье.
Ранее военный эксперт отметил возросшие темпы наступления российских войск и назвал срок окончания спецоперации.
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