Украинские спецслужбы не оставляют попыток завербовать сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, сотрудникам Запорожской АЭС звонят представители украинских спецслужб и пытаются их завербовать. Подобные попытки ими предпринимались ранее, но сейчас они снова активизировались.
"И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим", — заявил Карчаа.
По словам советника генерального директора "Росэнергоатома", сотрудники Запорожской атомной электростанции в курсе подобных провокаций и на них никак не реагируют.
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