Украина вновь пытается завербовать сотрудников Запорожской АЭС

Украинские спецслужбы не оставляют попыток завербовать сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, сотрудникам Запорожской АЭС звонят представители украинских спецслужб и пытаются их завербовать. Подобные попытки ими предпринимались ранее, но сейчас они снова активизировались.

"И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим", — заявил Карчаа.

По словам советника генерального директора "Росэнергоатома", сотрудники Запорожской атомной электростанции в курсе подобных провокаций и на них никак не реагируют.