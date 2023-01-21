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Ходаковский заявил, что ВС РФ начали применять нетипичные для армии методики в спецоперации

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, чему нас научила спецоперация. Своё мнение эксперт высказал военкору "Комсомольской правды" Дмитрию Стешину.

Ходаковский заявил, что ВС РФ начали применять нетипичные для армии методики в спецоперации

Комбат отметил, что мы пережили два этапа СВО. На первом ВС РФ расходовали все средства и шли вперёд, достигнув предела своих возможностей. На втором армия была вынуждена уступать противнику территории, что дало дополнительную мотивацию выиграть.

"Азовское море стало нашим внутренним морем. Мы взяли под контроль очень важные территории и логистические направления", — подчеркнул Ходаковский.

Это легко в основу третьего этапа, на котором Россия приняла непростое решение о мобилизации. Это позволило нам вынести урок: не переоценивать свои силы и видеть возможности противника. Например, осенью русские войска продолжали давить ВСУ на Артёмовском направлении. Армия смогла применить нетипичные для неё методики.

Комбат отметил, что на большинстве направлений противник минимизировал своё присутствие (Херсонская и Запорожская области) и перебрасывал резервы в Соледар и Артёмовск. Это говорит о том, что противник чувствует себя даже в тактическом смысле не очень комфортно, подчёркивает Ходаковский.

"Если Украина уже так безжалостно мобилизует последних, кто старался этого избежать, то есть самых низко мотивированных людей и отправляют в бой, — это говорит о том, что ресурс истощается. Пытаются воевать по принципу — лучших из лучших у нас уже выбили, давайте лучших из худших. Потом останутся просто худшие из худших", — сказал эксперт.

Россия сильна в игре в долгую: сначала раскачивается, а потом начинает навёрстывать упущенное, после чего остановить её очень сложно.

Ранее комбат заявил, что после взятия города Соледар ВС РФ наступят тяжёлые времена.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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