В ДНР ликвидирован пункт управления батальона теробороны ВСУ

В ДНР, вблизи населённого пункта Котляковка, российскими войсками был нанесён удар по пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ.

Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой народной республики", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что за минувшие сутки также были поражены 67 артиллерийских подразделений противника, располагавшихся на огневых позициях, а также по украинской военной технике и живой силе в 95 районах в зоне СВО.