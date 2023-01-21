Минобороны: российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении

Военные России заняли более выгодные рубежи в результате наступательных действий. Об этом заявили в субботу днём в Минобороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что продвинулись подразделения Восточного военного округа.

Также сообщается об освобождении на Донецком направлении населённого пункта Двуречье. При этом потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, добавил официальный представитель МО РФ.

Ранее об успехах российской армии и прорыве первой линии обороны ВСУ на Запорожском направлении сообщал также и политик Владимир Рогов.