Военные России заняли более выгодные рубежи в результате наступательных действий. Об этом заявили в субботу днём в Минобороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что продвинулись подразделения Восточного военного округа.
Также сообщается об освобождении на Донецком направлении населённого пункта Двуречье. При этом потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, добавил официальный представитель МО РФ.
Ранее об успехах российской армии и прорыве первой линии обороны ВСУ на Запорожском направлении сообщал также и политик Владимир Рогов.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.