Iltalehti: укрепив границы, Россия даст ответ на желание Финляндии вступить в НАТО

Минобороны РФ планирует провести масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 годы. Глава МО Сергей Шойгу сообщил о формировании армейского корпуса в Карелии. Обозреватели Iltalehti связывают такой шаг, в том числе с желанием Финляндии вступить в НАТО. Но их догадки ничем не подтверждены.

Помимо административной реформы, планируется усиление ВМФ, ВКС и Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Финляндия изъявила желание вступить в НАТО в 2022 году. Москва отреагировала на желание финнов, сообщив, что реакция России на членство последует. Каким будет характер ответных действий — неизвестно, пишут обозреватели. Однако усиление границ России может быть такой реакцией.

Пользователи Сети считают, что это пустая трата ресурсов, так как финны не собираются нападать на Россию.