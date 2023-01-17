Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии. Такое заявление он сделал в ходе совещания по вопросам увеличения численности войск ВС РФ. Об этом проинформировала пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.
Также Шойгу дал поручение о формировании трёх мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках. Он отметил, что мероприятия по увеличению численности войск ВС РФ до 1,5 миллиона человек пройдут в период с 2023 по 2026 год.
Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.