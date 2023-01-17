Глава Минобороны Шойгу дал поручение сформировать армейский корпус ВС РФ в Карелии

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии. Такое заявление он сделал в ходе совещания по вопросам увеличения численности войск ВС РФ. Об этом проинформировала пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

Также Шойгу дал поручение о формировании трёх мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках. Он отметил, что мероприятия по увеличению численности войск ВС РФ до 1,5 миллиона человек пройдут в период с 2023 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации.