Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Двуречье в ДНР

Минобороны подтвердило освобождение населённого пункта Двуречье в ДНР. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, потери боевиков ВСУ составили около 50 человек убитыми и ранеными.

В Минобороны рассказали, что Двуречье освобождали добровольцы, участвующие в спецоперации. Огневую поддержку им оказывали бойцы Южного военного округа.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Двуречье Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков.

По его словам, отступая боевики бросили боевую технику. В числе трофеев российских войск оказались пикапы и две гаубицы.