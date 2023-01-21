Эксперт Гагин: группировка ВСУ в Артёмовске обречена на поражение

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, шансы на успех у украинских подразделений в Артёмовске ничтожно малы, потому что они испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

"Группировка украинских войск в Артемовске обречена. Сейчас уже они испытывают серьезный дефицит боеприпасов", — сказал Гагин в разговоре с ТАСС.

Эксперт отметил, что освобождение Соледара и соседних с городом населённых пунктов обеспечило ВС РФ весомое тактическое преимущество, а также дало возможность установить огневой контроль над путями, по которым происходит снабжение подразделений ВСУ в Артёмовске.

Гагин подчеркнул, что в Артёмовске к настоящему моменту уже погибло несколько тысяч украинских военных. А перспективы у оставшихся ВСУшников в этом населённом пункте очень незавидные.

"Если они останутся удерживать город, их погибнет еще больше", — уверен Гагин.

Эксперт подытожил, что сейчас против ВСУ играет нехватка резервов и сил, потеря Соледара и слишком длинная линия обороны.