По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, шансы на успех у украинских подразделений в Артёмовске ничтожно малы, потому что они испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.
"Группировка украинских войск в Артемовске обречена. Сейчас уже они испытывают серьезный дефицит боеприпасов", — сказал Гагин в разговоре с ТАСС.
Эксперт отметил, что освобождение Соледара и соседних с городом населённых пунктов обеспечило ВС РФ весомое тактическое преимущество, а также дало возможность установить огневой контроль над путями, по которым происходит снабжение подразделений ВСУ в Артёмовске.
Гагин подчеркнул, что в Артёмовске к настоящему моменту уже погибло несколько тысяч украинских военных. А перспективы у оставшихся ВСУшников в этом населённом пункте очень незавидные.
"Если они останутся удерживать город, их погибнет еще больше", — уверен Гагин.
Эксперт подытожил, что сейчас против ВСУ играет нехватка резервов и сил, потеря Соледара и слишком длинная линия обороны.
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