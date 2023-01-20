Гагин: ВСУ потеряли значительную часть своей техники, в том числе оружие НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на сегодняшний уже потеряли существенную часть своей техники, включая оборудование, переданное НАТО. Об этом сообщил военно-политический эксперт из Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

В эфире канала "Россия 1" он отметил, что у киевского режима сократилось количество бронетехники, средств противовоздушной обороны (ПВО) и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В поставках этого оборудования были задействованы США и Евросоюз, указал специалист.

По его словам, ВС РФ знают, как противостоять технике НАТО, поэтому новая военная помощь Киеву вскоре превратится в "груду железа".

"Вооружённые силы Украины потеряли очень существенную часть своей техники, они практически потеряли ВВС", — уточнил Гагин.

Кроме того, эксперт подчеркнул: в рядах ВСУ нет военнослужащих, умеющих управлять современным оборудованием Запада, а подготовка солдат займёт много времени.