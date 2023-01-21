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Подоляк призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину

Силовые структуры

Михаил Подоляк призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. Так помощник руководителя офиса Зеленского отреагировал на итоги переговоров Контактной группы, прошедших на немецкой авиабазе Рамштайн.

По словам Подоляка, Западу нужно "думать быстрее" в вопросах поставок на Украину новых систем вооружения.

"Сегодняшняя нерешительность убивает ещё больше наших людей. Каждый день промедления — это смерти украинцев. Думайте быстрее", — написал Подоляк в своём обращении.

Отметим, что по итогам переговоров так и не было принято решение о немедленной поставке на Украину систем вооружения. Речь идёт, прежде всего, о немецких танках. На их скорейшей отправке настаивала Польша, но представители ФРГ отказались форсировать обсуждение этого вопроса.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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