Киев озвучил версию из "альтернативной реальности" про наступление ВС РФ на Запорожье.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Армия России проводит разведку боем в Запорожье и перебрасывает оружие из Крыма, а также на ряде участков наступает небольшими разведгруппами до десяти человек, заявили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
"Нельзя сказать, что это какое-то значительное наступление. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то в случае возможности, враг на отдельных участках пытается улучшить своё тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", — заявили националисты.
Ранее появившиеся украинские ролики сами опровергали слова ВСУшников: армия РФ наступает с бронетехникой явно не по десять человек.
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