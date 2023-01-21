ВСУ озвучили версию из "альтернативной реальности" про наступление ВС РФ на Запорожье

Киев озвучил версию из "альтернативной реальности" про наступление ВС РФ на Запорожье.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Армия России проводит разведку боем в Запорожье и перебрасывает оружие из Крыма, а также на ряде участков наступает небольшими разведгруппами до десяти человек, заявили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

"Нельзя сказать, что это какое-то значительное наступление. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то в случае возможности, враг на отдельных участках пытается улучшить своё тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", — заявили националисты.

Ранее появившиеся украинские ролики сами опровергали слова ВСУшников: армия РФ наступает с бронетехникой явно не по десять человек.